Мастерские для кинематографистов создадут в округах России

«Возможно, в каждом федеральном округе в следующем году будут созданы мастерские ФПРК для того, чтобы работать с кинематографистами до момента подачи заявок (на поддержку – ред. НСН)», - сказала Солоницина, слова которой приводит ТАСС.

Она отметила, что для решения этой задачи ФПРК планирует на какое-то время сократить число документальных проектов конкурса «Россия - взгляд в будущее». По словам Солонициной, высвободившиеся средства направят на реализацию образовательных программ для кинематографистов.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал в разговоре с НСН, что российская киноиндустрия рада большому количеству фильмов-миллиардеров 2024 года, однако ее подвели картины следующего сегмента, передает «Радиоточка НСН».

