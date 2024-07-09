Мастерские для кинематографистов создадут в округах России
Фонд поддержки регионального кино (ФПРК) планирует создать в федеральных округах мастерские с образовательными программами для кинематографистов в 2025 году. Об этом сообщила председатель Совета ФПРК, первый зампред Союза кинематографистов России Лариса Солоницына.
«Возможно, в каждом федеральном округе в следующем году будут созданы мастерские ФПРК для того, чтобы работать с кинематографистами до момента подачи заявок (на поддержку – ред. НСН)», - сказала Солоницина, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что для решения этой задачи ФПРК планирует на какое-то время сократить число документальных проектов конкурса «Россия - взгляд в будущее». По словам Солонициной, высвободившиеся средства направят на реализацию образовательных программ для кинематографистов.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал в разговоре с НСН, что российская киноиндустрия рада большому количеству фильмов-миллиардеров 2024 года, однако ее подвели картины следующего сегмента, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru