«Их должны быть десятки!»: В киноиндустрии указали на провал фильмов «сегмента 500 млн»

«Половина года позади и мы с сожалением констатируем, что большое количество проектов, от которых ждали другого уровня кассовых сборов, не оправдали ожидания и не собрали достойную кассу. Для кинотеатров был крайне успешным первый квартал, но второй квартал, апрель, май и июнь были абсолютно провальными с точки зрения кассовых сборов. То, что мы имеем шесть миллиардеров по итогам первой половины года - это замечательно, но за миллиардерами следует огромный провал следующего сегмента – фильмов, которые должны собирать 300-500-700 млн рублей. Их должны быть десятки на протяжении года, тогда индустрия может выходить на итоговые годичные показатели в 50 млрд рублей и более. Однако дальше, до ноября не только миллиардеров, но и фильмов, которые соберут 300-500 млн, не предвидится». – сказал Исаев.

В числе положительных «исключений» он назвал картины «Мастер и Маргарита», «Онегин», а также киргизский фильм «Рай под ногами матерей».

«Были и редкие исключения в положительную сторону. Потрясающе сработал "Мастер и Маргарита", от которого ждали больших цифр, но мало кто предполагал, что он превзойдет отметку в 2 млрд рублей. Это произошло и это замечательно. Также очень хорошо сработал "Онегин" даже при неоднозначном отношении зрителей и индустрии к фигуре Сарика Андреасяна. Он взялся за экранизацию великого произведения, за которое никто не брался, и зритель это оценил. За счет бренда и узнаваемости первоисточника, - все от мала до велика понимают, кто такой Евгений Онегин - он собрал больше, чем ожидали. Еще из приятных сюрпризов картина из Кыргызстана "Рай под ногами матерей", которая совершенно неожиданно сумела расшевелить аудиторию и собрать более 80 млн рублей на своей драматургии и общечеловеческих ценностях», - восхитился член совета АВК.

Исаев разъяснил, что окупаемость киносеанса «в ноль» происходит «при наличии девяти зрителей». В числе фильмов, не оправдавших ожидания индустрии в 2024 году, он назвал картины «Сто лет тому вперед», «Майор Гром: Игра», «Летучий корабль», «Блиндаж», «Тур с Иванушками» и третью часть «Непослушников».