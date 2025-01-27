«Мастер и Маргарита» получил шесть наград премии кинокритиков «Белый слон»

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» назвала лауреатов по итогам 2024 года. Лучшими фильмом признан «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, а лучшим сериалом «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева, сообщает издание «ПрофиСинема».

В целом новая киноверсия романа Булгакова получила шесть наград, в том числе за сценарий, работу художника, музыку и роль второго плана (Аугуст Диль). Фильм также отмечен в особой категории «Событие года», где разделил победу с российской частью каста фильма «Анора» Шона Бэйкера.