«Мастер и Маргарита» получил шесть наград премии кинокритиков «Белый слон»
Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» назвала лауреатов по итогам 2024 года. Лучшими фильмом признан «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, а лучшим сериалом «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева, сообщает издание «ПрофиСинема».
В целом новая киноверсия романа Булгакова получила шесть наград, в том числе за сценарий, работу художника, музыку и роль второго плана (Аугуст Диль). Фильм также отмечен в особой категории «Событие года», где разделил победу с российской частью каста фильма «Анора» Шона Бэйкера.
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Робак за работу в картине «Вечная зима», за женскую — Алина Ходжеванова («Филателия»).
Лучшим полнометражным игровым дебютом, по мнению российских кинокритиков, стала лента «Папа умер в субботу» режиссера Зака Абдрахманова. Среди анимационных лент награда досталась «Папиным письмам» режиссера Алексея Евстигнеева, среди неигровых -«#подногами» Алексея Федорченко. «Такой именно день» Клавдии Коршуновой получил «Белого слона» в категории лучший короткометражный фильм.
В экспертный совет премии «Белый слон» входят 76 ведущих российских киноведов, кинокритиков и киножурналистов.
На днях стало известно, что российского актера Юрия Борисова номинировали на главную кинонаграду «Оскар». Он поборется за победу в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме-победителе Каннского фестиваля 2024 года американского режиссера Шона Бэйкера «Анора».
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