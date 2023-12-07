«Щука, клипы и герой»: Режиссер Войтинский о магии «Зверей» и фильме-миллиардере

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил режиссер прогремевшего в прокате фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский, который также является сооснователем группы «Звери».

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Главным музыкальным событием выходных станет большой шестичасовой концерт, приуроченный к 25-летию «НАШЕго Радио». 9 декабря на «ЦСКА Арене» выступят сразу пять групп - The Hatters, Lumen, «Чиж & Co», «Пикник» и «Чайф».

Уже сегодня на сцену выйдет Сергей Мазаев, отмечающий 7 декабря День рождения (ММДМ). В Москве в выходные также выступят 25/17 (9 декабря, «ВТБ Арена»). «Тайм-Аут» (8 декабря, ДК Горбунова), и «Мастер» (8 декабря, «Base»).

Кроме того, мощные рок-выходные ожидаются в Северной столице, куда заглянут Диана Арбенина, «Слот», а также Вячеслав Бутусов, Сергей Бобунец и Вадим Самойлов, которые порадуют фанатов «Брата-2» хитами из знаменитого фильма.

«Алиса» выступит в Перми, Челябинске и Екатеринбурге, а «Эпидемия» даст металла Калининграду.

Рома «Зверь» также отмечает сегодня День рождения. Александр Войтинский рассказал НСН, как начиналась история «Зверей»

«Я познакомился с Ромой и мы решили сделать проект. Мы много чего пробовали, получалось не очень, потом нашли правильную интонацию, поняли, что Рома должен сам писать песни, это было очень важное решение, и записали вдвоем в студии альбом. Потом мы стали искать музыкантов для группы "Звери", нашли и стали выступать. Так получилась группа. Дальше мы продолжили с Ромой работать над образом, клипы были очень важны в ту пору, они давали важный толчок, импульс для музыкального проекта, поэтому мы сразу стали снимать. Я снимал все эти клипы, штук 10-15, наверное. Мы долго думали, выбирали песни, на которые снимать, будут они локомотивом или нет, задача была именно в этом. Рома – это образ, который надо было раскрыть клипами и песнями, надо было раскрыть образ этого парня из "районов-кварталов". Снимали, а дальше все очень быстро. Буквально через три года после дебюта мы вошли на "Лужники", а потом и вскоре на "Олимпийский"», - сказал сооснователь «Зверей»

Он также объяснил НСН, с чем связана популярность группы, и сегодня собирающей стадионы.

«Это связано с Ромой. Как я уже позже стал понимать, это вопрос научный, связанный с биологией. Дело не в музыке. Возможно, это будет несколько неожиданно. но я, как композитор, с большим трудом принимал это осознание, новый взгляд. Герой – вот что интересно людям. Мы продаем, предлагаем, показываем, знакомим аудиторию с героем. Герой – это и есть смысл этой всей коммуникации. Он проявляет себя в песне. Также как в кино есть звезды так называемые и людям интересно на них смотреть. Они могут быть в одной роли, в другой, в третьей, но это та же звезда, тот же человек, который понятен, интересен, харизматичен, захватывает зрителя, у него есть фанаты свои», - отметил он.

Войтинский также назвал харизматичными артистами Сергея Шнурова, Диану Арбенину и Zivert.

«Это интересные, сильные харизматичные люди, их уважают. На них хотят смотреть, хотят слышать, понимать их ценности, видеть, как они за них борются на сцене, презентуют, проживают короткую жизнь внутри песни. Эти люди настолько интересны, что они остаются востребованы», - указал экс-продюсер «Зверей».

