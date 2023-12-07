«Щука, клипы и герой»: Режиссер Войтинский о магии «Зверей» и фильме-миллиардере
Александр Войтинский рассказал в эфире НСН о создании и взлете группы «Звери» и объяснил, почему «Елки» и «По щучьему велению» не являются его кино-визиткой.
Музыка: «Наши, клипы и герой»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил режиссер прогремевшего в прокате фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский, который также является сооснователем группы «Звери».
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Главным музыкальным событием выходных станет большой шестичасовой концерт, приуроченный к 25-летию «НАШЕго Радио». 9 декабря на «ЦСКА Арене» выступят сразу пять групп - The Hatters, Lumen, «Чиж & Co», «Пикник» и «Чайф».
Уже сегодня на сцену выйдет Сергей Мазаев, отмечающий 7 декабря День рождения (ММДМ). В Москве в выходные также выступят 25/17 (9 декабря, «ВТБ Арена»). «Тайм-Аут» (8 декабря, ДК Горбунова), и «Мастер» (8 декабря, «Base»).
Кроме того, мощные рок-выходные ожидаются в Северной столице, куда заглянут Диана Арбенина, «Слот», а также Вячеслав Бутусов, Сергей Бобунец и Вадим Самойлов, которые порадуют фанатов «Брата-2» хитами из знаменитого фильма.
«Алиса» выступит в Перми, Челябинске и Екатеринбурге, а «Эпидемия» даст металла Калининграду.
Рома «Зверь» также отмечает сегодня День рождения. Александр Войтинский рассказал НСН, как начиналась история «Зверей»
«Я познакомился с Ромой и мы решили сделать проект. Мы много чего пробовали, получалось не очень, потом нашли правильную интонацию, поняли, что Рома должен сам писать песни, это было очень важное решение, и записали вдвоем в студии альбом. Потом мы стали искать музыкантов для группы "Звери", нашли и стали выступать. Так получилась группа. Дальше мы продолжили с Ромой работать над образом, клипы были очень важны в ту пору, они давали важный толчок, импульс для музыкального проекта, поэтому мы сразу стали снимать. Я снимал все эти клипы, штук 10-15, наверное. Мы долго думали, выбирали песни, на которые снимать, будут они локомотивом или нет, задача была именно в этом. Рома – это образ, который надо было раскрыть клипами и песнями, надо было раскрыть образ этого парня из "районов-кварталов". Снимали, а дальше все очень быстро. Буквально через три года после дебюта мы вошли на "Лужники", а потом и вскоре на "Олимпийский"», - сказал сооснователь «Зверей»
Он также объяснил НСН, с чем связана популярность группы, и сегодня собирающей стадионы.
«Это связано с Ромой. Как я уже позже стал понимать, это вопрос научный, связанный с биологией. Дело не в музыке. Возможно, это будет несколько неожиданно. но я, как композитор, с большим трудом принимал это осознание, новый взгляд. Герой – вот что интересно людям. Мы продаем, предлагаем, показываем, знакомим аудиторию с героем. Герой – это и есть смысл этой всей коммуникации. Он проявляет себя в песне. Также как в кино есть звезды так называемые и людям интересно на них смотреть. Они могут быть в одной роли, в другой, в третьей, но это та же звезда, тот же человек, который понятен, интересен, харизматичен, захватывает зрителя, у него есть фанаты свои», - отметил он.
Войтинский также назвал харизматичными артистами Сергея Шнурова, Диану Арбенину и Zivert.
«Это интересные, сильные харизматичные люди, их уважают. На них хотят смотреть, хотят слышать, понимать их ценности, видеть, как они за них борются на сцене, презентуют, проживают короткую жизнь внутри песни. Эти люди настолько интересны, что они остаются востребованы», - указал экс-продюсер «Зверей».
Театр: Гастро-мюзикл и новые звезды
В числе самых популярных спектаклей выходных, по версии «Kassir.ru», первый в истории России гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит» в Театре «Одеон», «Гримёр» в «Новом театре» Эдуарда Боякова, а также «Лес» с участием Анны Ардовой в Театре им.Маяковского
Театралы Петербурга идут в Мариинку на «Набукко», астраханская публика выбрала «Спартак», а самарская – «Бывших».
Ну а Александр Войтинский объяснил НСН, почему в театре сложно найти актеров для кино.
«Сложно найти актеров по театрам. Наверное, это было бы интересно. Если возникает абсолютно новый герой, оказывается звездой, харизматичным и талантливым, это плюс, это почти нереально в жизни. Нужны какие-то суперусилия по кастингу, ни у кого нет на это денег, времени, а вообще было бы здорово», - посетовал режиссер.
Кино: Елки, Щука и Хаяо
Новый киноуикенд стартует в России стартует уже сегодня. Его главной премьерой называют комедию «Елки 10» с участием Филиппа Киркорова.
Кроме того на экраны выйдут два знаковых мультфильма. Это новая работа японца Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», а также «Кентервильское приведение» с озвучкой Гарика Харламова.
Александр Войтинский рассказал НСН, как рождались первые «Ёлки» и почему он ушел из этого проекта.
«В "Елках" совсем уже личности нивелируются, потому что там всегда очень много народу, это широкий продукт для Нового года, веселья. Это не очень глубоко, но очень душевно. Мне удалось придумать с коллегами первые "Елки", я очень горжусь тем, что я это сделал. Я был креативным продюсером первых "Елок", а дальше все стали повторять. Мне не интересно, а зрителям интересно, потому что был правильно найден рецепт. Ну а мне... второй раз-то не войдешь в одну и ту же воду», - отметил режиссер.
По его словам, рекордные сборы фильма «По щучьему велению», попавшего в ТОП-4 самых кассовых фильмов в истории России, не являются пиком.
«Это не воспринимается, как золотая медаль для спортсмена или победа на Олимпийских играх. Я считаю, что это очень важно, то что ты вышел на аудиторию, попал в резонанс, это цель, безусловно, но столько надо обсудить с аудиторией. Если ты один раз поговорил, то не удовлетворил нисколько своей жажды общения. Хочется многое обсудить, многое рассказать. Хочется столько всего снять, это не олимпийская медаль, которая может быть одна, ты вешаешь ее на видное место и всё: я сделал то, что должен был, можно идти на пенсию», - пояснил Войтинский.
Он также рассказал, какую картину считает главной в карьере.
«У меня была "Черная молния", с чем я пришел, это совершенно дикий проект, ни с чем не сравнимый, он про меня в большей степени. Такого успеха не было, но его помнят практически все, если говорить о визитной карточке. "Призрак" для меня очень важный проект, даже в больше степени, чем "Черная молния". Это была большая наглость с моей стороны, зайти в кино с такого фильма. "Призрак" в большей степени мой, там мне уже никто не мешал, это идеальная конструкция: я рассказал то, хотел, это очень личный фильм для меня. А сказка "По щучьему велению", - там есть, конечно, какие-то черты моего характера. Во-первых, я играл там кота, лицом. Ребята-графики с меня брали, я читал за него текст на площадке, я придумал песню, которую поет кот, я же композитор. Я во многом принимаю участие и всего себя отдаю, но, тем не менее, сказка – это сказка, народное творчество, там все шире, личность теряется. Как достижение, - самое большое, если говорить о зрителях, но кино Войтинского – это "Призрак" и "Черная молния"», - признался режиссер.
При этом он похвалил звезду фильма «По щучьему велению» Никиту Кологривого, играющего также в сериале «Оффлайн-2», премьера которого состоится 7 декабря.
«В нем огромный потенциал, Никита замечательный актер. То, что я успел увидеть, было очень круто. Сразу видна харизма, это то, что заставляет тебя смотреть на человека и верить в него. То же самое у рок-звезд. Он и актер замечательный, и боец», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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