Машков получил премию Минобороны в области культуры и искусства
Церемония награждения прошла в Театре Российской армии в пятницу, 24 марта.
Лауреатом премии стал художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков. В Минобороны отметили его вклад в развитие культуры в вооруженных силах и участие в патриотических проектах.
«Бесспорно признание людей, которые стоят на острие, на передовой защиты нашей Родины, и от них внимание и оценка, конечно, стоит очень дорогого», - сказал Машков.
Также наград удостоились артисты Малого театра, авторы проекта «Военная история России», скульптор Виталий Шанов и другие.
Певец Лев Лещенко ранее призвал определить национальную идею России. В качестве примера он привел СССР, где коммунизм задавал направление развития страны, пишет НСН.
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