Лещенко выступил против «принуждения» к патриотизму и за поиск нацидеи
Певец Лев Лещенко считает необходимым определить национальную идею России. По мнению Народного артиста РСФСР, страна должна иметь собственную идеологию для придания смысла существования.
В качестве примера Лещенко привёл времена СССР, когда даже коммунистическая идеология давала направление движению страны, сообщает Пятый канал. При этом певец особо подчеркнул, что молодежи нельзя насильно навязывать патриотизм, а молодых исполнителей не следует стимулировать к написанию такого рода композиций.
Лещенко выразил уверенность, что музыканты сами должны созреть для такого творчества. «Здесь наставничество или назидания какие-то неуместны», - резюмировал артист.
Как отмечает НСН, позицию Льва Лещенко поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Он выступил с осуждением практики принуждения молодых артистов к исполнению патриотических песен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- США выделят Украине 10 млн долларов на поддержку энергетики
- Пригожин оценил вероятность ухода ЧВК «Вагнер» из Артемовска
- Лещенко выступил против «принуждения» к патриотизму и за поиск нацидеи
- В «Красной поляне» из-за угрозы схода лавин закрыли все горнолыжные трассы
- ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%
- У сопровождавших Байдена журналистов забрали телефоны
- США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи
- Росстат оценил спад экономики РФ в 2022 году меньше, чем в пандемию
- ЧВК «Вагнер» заявила о проблемах с рекламой
- Губернатор Ленобласти организует подчинённым экскурсии в колонии и СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru