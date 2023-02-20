Лещенко выступил против «принуждения» к патриотизму и за поиск нацидеи

Певец Лев Лещенко считает необходимым определить национальную идею России. По мнению Народного артиста РСФСР, страна должна иметь собственную идеологию для придания смысла существования.

В качестве примера Лещенко привёл времена СССР, когда даже коммунистическая идеология давала направление движению страны, сообщает Пятый канал. При этом певец особо подчеркнул, что молодежи нельзя насильно навязывать патриотизм, а молодых исполнителей не следует стимулировать к написанию такого рода композиций.

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Лещенко выразил уверенность, что музыканты сами должны созреть для такого творчества. «Здесь наставничество или назидания какие-то неуместны», - резюмировал артист.

Как отмечает НСН, позицию Льва Лещенко поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Он выступил с осуждением практики принуждения молодых артистов к исполнению патриотических песен.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Национальная ИдеяПатриотизмЛев Лещенко
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