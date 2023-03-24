Режиссер Калягин: лучшие деятели культуры остались в России
Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин считает, что лучшие деятели культуры не стали покидать страну и продолжают работать в России. Об этом режиссер заявил в ходе пресс-конференции в Москве.
По мнению Калягина, после начала спецоперации страну покинули худшие артисты.
Лучшие деятели культуры приняли решение остаться в России, сказал худрук Et Cetera. Он отметил, что артисты продолжают ставить спектакли, придумывают новых героев и пьесы.
Президент Владимир Путин обратил внимание на отсутствие артиста балета Сергея Полунина на награждении в Кремле 22 марта. Глава государства назвал его признанным мастером, пишет НСН.
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