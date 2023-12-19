Marvel уволила звезду сериала «Локи» Джонатана Мэйджорса
Студия Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку. Об этом сообщила газета The New York Times.
Согласно данным прокуратуры, в марте Мейджорс напал на свою девушку Грэйс Джаббари в автомобиле, она получила травму руки, уха и перелом пальца. При этом актер не признал свою вину. Адвокаты актера заявляли, что именно Джаббари первая напала на Мэйджорса.
Подчеркивается, что присяжные признали актера виновным в нападении третьей степени и преследовании, по другим пунктам обвинения его оправдали. Приговор будет вынесен 6 февраля, Мейджорс может получить до года тюрьмы.
После вынесения решения представитель Marvel заявил, что студия отказалась от сотрудничества с актером в будущих проектах. Пресс-секретарь компании Анджела Шоу сообщила газете, что студия будет продолжать работу над новым фильмом про «Мстителей» без Мейджорса.
Ранее глава Disney Боб Айгер в интервью телеканалу CNN рассказал о причине провала в прокате фильма «Капитан Марвел 2». Неудачу сиквела Айгер списал на отсутствие должного контроля над процессом съемок со стороны студийных боссов. Одной из проблем он назвал пандемию коронавируса, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Против России введено почти 19 тысяч санкций
- Siemens потерял 600 млн евро из-за прекращения бизнеса в России
- В Москве состоялась премьера музыкального фильма «Бременские музыканты»
- «Ростех» создаст компьютерную игру со своей техникой
- Умерла народная артистка РФ Александра Жигалова
- ВОЗ: COVID-19 адаптировался к человеку, но продолжает мутировать
- В Китае число жертв землетрясения возросло до 116
- Marvel уволила звезду сериала «Локи» Джонатана Мэйджорса
- Количество нарушений в сфере производства яиц за 2023 год увеличилось на 270%
- СМИ: В большинстве регионов тариф техосмотра легковушки превысил 1 тысячу рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru