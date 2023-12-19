Marvel уволила звезду сериала «Локи» Джонатана Мэйджорса

Студия Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку. Об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно данным прокуратуры, в марте Мейджорс напал на свою девушку Грэйс Джаббари в автомобиле, она получила травму руки, уха и перелом пальца. При этом актер не признал свою вину. Адвокаты актера заявляли, что именно Джаббари первая напала на Мэйджорса.