Marvel уволила звезду сериала «Локи» Джонатана Мэйджорса

Студия Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку. Об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно данным прокуратуры, в марте Мейджорс напал на свою девушку Грэйс Джаббари в автомобиле, она получила травму руки, уха и перелом пальца. При этом актер не признал свою вину. Адвокаты актера заявляли, что именно Джаббари первая напала на Мэйджорса.

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Подчеркивается, что присяжные признали актера виновным в нападении третьей степени и преследовании, по другим пунктам обвинения его оправдали. Приговор будет вынесен 6 февраля, Мейджорс может получить до года тюрьмы.

После вынесения решения представитель Marvel заявил, что студия отказалась от сотрудничества с актером в будущих проектах. Пресс-секретарь компании Анджела Шоу сообщила газете, что студия будет продолжать работу над новым фильмом про «Мстителей» без Мейджорса.

Ранее глава Disney Боб Айгер в интервью телеканалу CNN рассказал о причине провала в прокате фильма «Капитан Марвел 2». Неудачу сиквела Айгер списал на отсутствие должного контроля над процессом съемок со стороны студийных боссов. Одной из проблем он назвал пандемию коронавируса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала "Локи"
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