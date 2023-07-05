Камбербэтч объявил о возвращении в проекты Marvel

По словам Камбербэтча, съемки запланированы на 2024 год. О каких картинах идет речь актер не рассказал.

Издание Daily Express полагает, что Камбербэтч появится в фильмах «Доктор Стрэндж 3» и «Мстители: Династия Канга». Дата релиза первой картины не определена, вторая может выйти в 2026 году.

На сегодняшний день последним проектом Marvel, в котором принял участие Камбербэтч, стал «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Картина вышла на экраны в 2022 году и стала лидером проката России и стран СНГ, напоминает «Радиоточка НСН».

