Камбербэтч объявил о возвращении в проекты Marvel
Британский актер Бенедикт Камбербэтч сообщил, что снимется в нескольких новых фильмах американской кинокомпании Marvel. Об этом он заявил в ходе своей лекции в лондонском культурном центре JW3.
По словам Камбербэтча, съемки запланированы на 2024 год. О каких картинах идет речь актер не рассказал.
Издание Daily Express полагает, что Камбербэтч появится в фильмах «Доктор Стрэндж 3» и «Мстители: Династия Канга». Дата релиза первой картины не определена, вторая может выйти в 2026 году.
На сегодняшний день последним проектом Marvel, в котором принял участие Камбербэтч, стал «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Картина вышла на экраны в 2022 году и стала лидером проката России и стран СНГ, напоминает «Радиоточка НСН».
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