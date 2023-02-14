Маршал рассказал о страхах Дудя*

«Мы меняем дислокацию, потому что ФСБ нас пасет», - вспомнил Маршал встречу с Дудем перед интервью.

Певец также рассказал, что блогер был в больших очках, одежде с капюшоном. В помещение, где проходило интервью, Дудь практически забежал. Такое поведение удивило Маршала.

Интервью с Александром Маршалом было записано в 2019 году.

Ранее стало известно, что Юрий Дудь ликвидировал в России свое ИП. Сообщается, что теперь этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн», зарегистрированная в Барселоне. В документах указана дата регистрации - 11 ноября 2022 года, пишет НСН.

