Ведущий Кучера ответил на критику своего интервью Дудю*

Ведущий Оскар Кучера в своём Telegream-канале заявил, что за интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом) не получил никаких денег.

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По его словам, он согласился на встречу потому, что кроме мнения «либерально настроенных товарищей», должна звучать и противоположная точка зрения.

Комментируя большое количество критики в свой адрес Кучера отметил, что гордится своей гражданской позицией.

«Не ожидал, что будет такое количество поддержки. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», – заключил он в интервью РИА Новости.

Ранее народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева были уволены из Московского художественного театра имени А.П. Чехова. Причиной стали публичные высказывания актёра относительно специальной военной операции и его «антироссийские настроения», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияИнтервьюОскар Кучера
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