Ведущий Кучера ответил на критику своего интервью Дудю*
Ведущий Оскар Кучера в своём Telegream-канале заявил, что за интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом) не получил никаких денег.
По его словам, он согласился на встречу потому, что кроме мнения «либерально настроенных товарищей», должна звучать и противоположная точка зрения.
Комментируя большое количество критики в свой адрес Кучера отметил, что гордится своей гражданской позицией.
«Не ожидал, что будет такое количество поддержки. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», – заключил он в интервью РИА Новости.
Ранее народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева были уволены из Московского художественного театра имени А.П. Чехова. Причиной стали публичные высказывания актёра относительно специальной военной операции и его «антироссийские настроения», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Мишустин: строительство оборонительных рубежей идет со сложностями
- Синоптик пообещал москвичам плюсовую температуру в крещенскую ночь
- Мишустин потребовал обеспечить военных всем необходимым до февраля
- В СБУ назвали три основных версии падания вертолета в Броварах
- Депутат призвал россиян готовиться к блокировке YouTube
- Собянин сообщил об открытии движения по новому путепроводу в ТиНАО
- Ведущий Кучера ответил на критику своего интервью Дудю*
- Пушков не видит основы для примирения России и Запада
- Лавров: Запад пытается внести разлад в отношения России и КНР
- Пушилин: иностранные наемники были взяты в плен при освобождении Соледара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru