Марина Брусникина поставит в МХТ имени А. Чехова «Двадцать дней без войны»
Ко Дню Победы главный режиссер Российского академического Молодежного театра Марина Брусникина поставит в МХТ имени А. Чехова спектакль по произведению Константина Симонова «Двадцать дней без войны». Об этом она рассказала в интервью для телеканала «Россия-24».
По её словам, приглашение на постановку она получила от художественного руководителя МХТ Константина Хабенского. Брусникина назвала это произведение Симонова – «культовым».
«Когда ты читаешь сценарий глазами, ты понимаешь, что это надо сделать, потому что там есть, о чем поговорить»,- добавила режиссер.
Ранее в МХТ им. Чехова анонсировал премьеры нового сезона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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