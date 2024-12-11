Марина Брусникина поставит в МХТ имени А. Чехова «Двадцать дней без войны»

Ко Дню Победы главный режиссер Российского академического Молодежного театра Марина Брусникина поставит в МХТ имени А. Чехова спектакль по произведению Константина Симонова «Двадцать дней без войны». Об этом она рассказала в интервью для телеканала «Россия-24».

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По её словам, приглашение на постановку она получила от художественного руководителя МХТ Константина Хабенского. Брусникина назвала это произведение Симонова – «культовым».

«Когда ты читаешь сценарий глазами, ты понимаешь, что это надо сделать, потому что там есть, о чем поговорить»,- добавила режиссер.

Ранее в МХТ им. Чехова анонсировал премьеры нового сезона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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