Путин заявил, что коллектив Мариинки один из самых талантливых в мире
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Мариинского театра с 240-летием, которое будет отмечаться 5 октября, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с членами попечительского совета театра глава государства отметил, что Мариинка уникальна по количеству филиалов.
По его словам, благодаря трём площадкам в Санкт-Петербурге, Приморской сцене во Владивостоке и двум сценам во Владикавказе театр сделал доступными для жителей российских регионов постановки и выступления артистов мирового уровня.
«Состав Мариинки – это действительно один из самых талантливых и плодотворных творческих коллективов не только России, но и всего мира», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что русское искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией, российскую культуру пытаются отменить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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