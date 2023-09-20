Путин заявил, что коллектив Мариинки один из самых талантливых в мире

На встрече с членами попечительского совета театра глава государства отметил, что Мариинка уникальна по количеству филиалов.

По его словам, благодаря трём площадкам в Санкт-Петербурге, Приморской сцене во Владивостоке и двум сценам во Владикавказе театр сделал доступными для жителей российских регионов постановки и выступления артистов мирового уровня.

«Состав Мариинки – это действительно один из самых талантливых и плодотворных творческих коллективов не только России, но и всего мира», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что русское искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией, российскую культуру пытаются отменить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

