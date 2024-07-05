Гергиев откроет тур по Золотому кольцу с Мариинкой концертом во Владимире

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев с музыкантами начнёт тур по Золотому кольцу с выступления во Владимире. Концерт Симфонического оркестра Мариинки состоится в воскресенье, 7 июля на сцене областного Дворца культуры и искусства.

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Уже в понедельник музыканты выступят у стен Суздальского кремля. Будут исполнены фрагменты оперы Николая Римского-Корсакова «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Концерт пройдёт в честь празднования 1000-летия Суздаля.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» в музыкальном действе примет участие Хор Мариинского театра. Интересным моментом станет облачение выступающих – они предстанут перед зрителями в гриме и костюмах, созданных в традициях иконописи.

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Фото: zaryadyehall.ru
ТЕГИ:КонцертМариинский ТеатрВалерий Гергиев

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