Гергиев откроет тур по Золотому кольцу с Мариинкой концертом во Владимире

Уже в понедельник музыканты выступят у стен Суздальского кремля. Будут исполнены фрагменты оперы Николая Римского-Корсакова «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Концерт пройдёт в честь празднования 1000-летия Суздаля.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» в музыкальном действе примет участие Хор Мариинского театра. Интересным моментом станет облачение выступающих – они предстанут перед зрителями в гриме и костюмах, созданных в традициях иконописи.

