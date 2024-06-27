Мариинка покажет премьеру оперы Штрауса «Ариадна на Наксосе»
Мариинский театр покажет премьеру оперы «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса в год 160-летия со дня рождения композитора, серия из четырех показов пройдет 27-29 июня.
Музыкальным руководителем спектакля выступил худрук театра Валерий Гергиев. На постановку был приглашен режиссер Сергей Новиков, который в прошлом году представил здесь оперу «Лакме» Лео Делиба.
Новый спектакль расскажет о домашнем театре малообразованного богача, где по воле случая смешались «драма и опера, серьезное и смешное, истинное и притворное». Над главными партиями работает большая группа артистов. В частности, партию Ариадны готовятся спеть семь солисток: Ксения Григорьева, Жанна Домбровская, Оксана Шилова, Мария Баянкина, Ирина Чурилова, Татьяна Павловская и Валерия Лебедева.
Ранее сообщалось, что в России поставят мюзикл на основе авторской песни Александра Розенбаума. Для нового мюзикла создадут мультивселенную героев и смыслов, которая будет интересна разным поколениям и возрастам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru