В Москве поставят мюзикл по песням Александра Розенбаума

Режиссером и автором сценария нового проекта выступит Михаил Миронов, который ранее работал над популярным мюзиклом «Ничего не бойся, я с тобой». Постановку уже посмотрел почти миллион зрителей, сборы проекта превысили три миллиарда рублей.

Для нового мюзикла создадут мультивселенную героев и смыслов, которая будет интересна разным поколениям и возрастам. Сюжетные линии переплетут с композициями Александра Розенбаума. Сам исполнитель отметил, что позитивно оценивает новость о запуске проекта.

«Для меня это, конечно, очень важное событие. Я давно об этом мечтал. Мои песни достаточно драматургичные. Я стараюсь рисовать картины жизни человека, людей в самых разных сферах человеческого существования. Разные характеры. И все это, конечно, возможно поставить на сцене», - сказал Розенбаум.

По словам продюсера шоу, генерального директора медиагруппы «Красный квадрат» Ильи Кривицкого, творчество Розенбаума – уникальное явление в истории русской эстрады.

«Это и не шансон, и не бардовская песня, и не рок – это «Розенбаум». В его музыке, в его лирике – история почти всего XX века, а темы, о которых он поет, не утрачивают своей актуальности. В нашем новом проекте мы соберем это разностороннее творчество в один большой спектакль», ­– сообщил он.

Генеральным билетным партнером проекта выступит сервис Яндекс Афиша. Премьера намечена на осень 2025 года, она состоится в Московском театре эстрады.

