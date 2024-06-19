В Москве поставят мюзикл по песням Александра Розенбаума
В России поставят мюзикл на основе авторской песни Александра Розенбаума, сообщили в пресс-службе Яндекс Афиши.
Режиссером и автором сценария нового проекта выступит Михаил Миронов, который ранее работал над популярным мюзиклом «Ничего не бойся, я с тобой». Постановку уже посмотрел почти миллион зрителей, сборы проекта превысили три миллиарда рублей.
Для нового мюзикла создадут мультивселенную героев и смыслов, которая будет интересна разным поколениям и возрастам. Сюжетные линии переплетут с композициями Александра Розенбаума. Сам исполнитель отметил, что позитивно оценивает новость о запуске проекта.
«Для меня это, конечно, очень важное событие. Я давно об этом мечтал. Мои песни достаточно драматургичные. Я стараюсь рисовать картины жизни человека, людей в самых разных сферах человеческого существования. Разные характеры. И все это, конечно, возможно поставить на сцене», - сказал Розенбаум.
По словам продюсера шоу, генерального директора медиагруппы «Красный квадрат» Ильи Кривицкого, творчество Розенбаума – уникальное явление в истории русской эстрады.
«Это и не шансон, и не бардовская песня, и не рок – это «Розенбаум». В его музыке, в его лирике – история почти всего XX века, а темы, о которых он поет, не утрачивают своей актуальности. В нашем новом проекте мы соберем это разностороннее творчество в один большой спектакль», – сообщил он.
Генеральным билетным партнером проекта выступит сервис Яндекс Афиша. Премьера намечена на осень 2025 года, она состоится в Московском театре эстрады.
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