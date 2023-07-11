Марго Робби штрафовала коллег на съемках «Барби»

По его словам, Робби раз в неделю устраивала «день розового», когда каждый должен был надеть вещь такого цвета. В противном случае его штрафовали.

Актриса собирала штрафы и отправляла в благотворительную организацию. Робби сыграла Барби оказавшуюся в реальном. Гослинг воплотил образ Кена.

Ранее киностудия Warner Bros заявила, что карта Барби, из-за которой вьетнамские власти запретили прокат одноименного фильма, не имеет ничего общего с реальностью. В ленте спорную часть акватории показали принадлежащей КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

