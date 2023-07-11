Марго Робби штрафовала коллег на съемках «Барби»
Актриса Марго Робби штрафовала коллег на съемках ленты «Барби», сообщил People ее партнер по съемочной площадке актер Райан Гослинг.
По его словам, Робби раз в неделю устраивала «день розового», когда каждый должен был надеть вещь такого цвета. В противном случае его штрафовали.
Актриса собирала штрафы и отправляла в благотворительную организацию. Робби сыграла Барби оказавшуюся в реальном. Гослинг воплотил образ Кена.
Ранее киностудия Warner Bros заявила, что карта Барби, из-за которой вьетнамские власти запретили прокат одноименного фильма, не имеет ничего общего с реальностью. В ленте спорную часть акватории показали принадлежащей КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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