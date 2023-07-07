Warner Bros. ответила на критику Вьетнама из-за карты в фильме про Барби

Рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Страны Барби в «реальный мир», — заявили представителя студии.

Черточки, обозначающие в анимации то, куда путешествует персонаж, власти Вьетнама приняли за девятипунктирную линию. С реальными картами они ничего не имеют, отмечает издание.

Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros намерена снять полнометражный фильм по книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

