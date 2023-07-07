Warner Bros. ответила на критику Вьетнама из-за карты в фильме про Барби
Карта Барби, из-за которой вьетнамские власти запретили прокат одноименного фильма, в котором снялись Марго Робби и Райан Гослинг, не имеет ничего общего с реальностью, сообщает Variety со ссылкой на киностудию Warner Bros.
Рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Страны Барби в «реальный мир», — заявили представителя студии.
Черточки, обозначающие в анимации то, куда путешествует персонаж, власти Вьетнама приняли за девятипунктирную линию. С реальными картами они ничего не имеют, отмечает издание.
Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros намерена снять полнометражный фильм по книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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