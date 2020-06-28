Марго Робби снимется в «феминистской» версии «Пиратов Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в ремейке серии фильмов «Пираты Карибского моря». В новой киноверсии ведущие роли исполнят женщины, информирует Fox News.
По мнению сценариста фильма Кристины Ходсон, заявила, новая картина станет «совершенно оригинальной историей с новыми персонажами». Ходсон считает, что будущий фильм не следует считать побочным продуктом ленты, в которой играл Джонни Депп.
На какую роль приглашена Марго Робби в «феминистском» проекте, не разглашается.
Ранее Марго Робби снялась в главной роли в картине «Хищные птицы», посвященной персонажу комиксов Харли Квин. Фильм признан наименее успешным среди экранизаций комиксов DC. «Хищные птицы» собрали в прокате немногим более 200 млн долларов при бюджете в 100 млн. долларов
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