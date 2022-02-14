СМИ: Актера Валерия Николаева поместили в психиатрическую клинику

Российского актера Валерия Николаева доставили в психиатрическую клинику, пишут «Известия».

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По данным издания, 11 февраля артиста доставили в спецприемник в Москве за езду без прав в состоянии опьянения. Во время пребывания в изоляторе Николаев заявил, что находившийся с ним в камере мужчина облил его кипятком. Актер утверждал, что у него повреждены 40% тела, отмечает телеканал «360».

«Врачи диагностировали у актера биполярное расстройство. Мужчина находился в спецприемнике, где начал вести себя неадекватно. Николаев заявил, что сокамерник облил его кипятком, но медики повреждений на теле актера не обнаружили», — рассказал собеседник «Известий».

Валерий Николаев — актер театра и кино, режиссер и телеведущий. Артист известен широкой публике по роли бизнесмена Владимира Коваленко в сериалах «День рождения Буржуя» и «День рождения Буржуя-2».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПсихиатрияМоскваАктеры
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