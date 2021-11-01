Джон Бон Джови заболел коронавирусом
Джон Бон Джови был вынужден отменить концерт в Майами в последнюю минуту после положительного результата теста на Covid-19. Об этом пишет Rolling Stone.
В субботу артист должен был прийти на мероприятие для поклонников, где планировалось, что он ответит на вопросы фанатов, раздаст автографы и выступит с акустической программой. Как только зрители собрались, им объявили, что Бон Джови получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. Представитель музыканта сообщил поклонникам, что «волноваться не о чем, Джон чувствует себя хорошо».
В интервью изданию Variety менеджер группы Bon Jovi уточнил, что артист прошел вакцинацию от коронавируса. Однако, в концерт в Майами из соображений безопасности пришлось отменить.
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