Джон Бон Джови заболел коронавирусом

Джон Бон Джови был вынужден отменить концерт в Майами в последнюю минуту после положительного результата теста на Covid-19. Об этом пишет Rolling Stone.

В субботу артист должен был прийти на мероприятие для поклонников, где планировалось, что он ответит на вопросы фанатов, раздаст автографы и выступит с акустической программой. Как только зрители собрались, им объявили, что Бон Джови получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. Представитель музыканта сообщил поклонникам, что «волноваться не о чем, Джон чувствует себя хорошо».

В интервью изданию Variety менеджер группы Bon Jovi уточнил, что артист прошел вакцинацию от коронавируса. Однако, в концерт в Майами из соображений безопасности пришлось отменить.

