Мамонова похоронили в подмосковной Верее

Российского артиста Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище города Верея в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

После церемонии погребения близкие и поклонники музыканта еще примерно полчаса не расходились.

В Москве состоялась церемония прощания с Петром Мамоновым

Ольга, вдова актера, поблагодарила пришедших проститься с умершим.

«Спасибо, что проводили его», - сказала Мамонова.

Ранее режиссер Павел Лунгин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что тяжело переживает уход из жизни Петра Мамонова.

«Мамонов был необычайным человеком и художником. Он не был актером в буквальном смысле слова, он был художником. Всё, к чему он прикасался, становилось искусством. Я чувствую ужасную боль и одиночество от того, что он ушел», - отметил он.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеКладбищаПохороныПетр Мамонов
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