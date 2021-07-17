Мамонова похоронили в подмосковной Верее
Российского артиста Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище города Верея в Подмосковье, сообщает РИА Новости.
После церемонии погребения близкие и поклонники музыканта еще примерно полчаса не расходились.
Ольга, вдова актера, поблагодарила пришедших проститься с умершим.
«Спасибо, что проводили его», - сказала Мамонова.
Ранее режиссер Павел Лунгин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что тяжело переживает уход из жизни Петра Мамонова.
«Мамонов был необычайным человеком и художником. Он не был актером в буквальном смысле слова, он был художником. Всё, к чему он прикасался, становилось искусством. Я чувствую ужасную боль и одиночество от того, что он ушел», - отметил он.
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