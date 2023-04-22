Малый драматический театр в Петербурге снова перенес спектакли с Козловским

Малый драматический театр - Театр Европы в Санкт-Петербурге снова объявил о переносе спектаклей «Коварство и любовь» с участием Данилы Козловского, намеченных на 22 и 23 апреля, пишет ТАСС.

Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Бородину

Ранее депутаты Госдумы обратились в Минкульт с просьбой оказать содействие в отмене спектаклей с участием актёра Данилы Козловского, передает «Радиоточка НСН».

После этого Козловского начали отменять. Стало известно, что он больше не выйдет на сцену МХТ Чехова в спектакле «Поколение Маугли», где последний раз играл на днях. Его заменит Тимур Родригез.

С начала спецоперации Козловский продолжал сниматься, ходить на премьеры и быть желанным гостем везде. А прокололся Данила на фотографиях с дочерью, которую полетел навестить в Америку. Публика решила, что актер решил эмигрировать. Позже пресс-секретарь и брат Данилы Козловского Егор Козловский заявил, что актер никуда не уезжал и последние годы находился в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСпектакльДанила КозловскийАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры