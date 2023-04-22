Малый драматический театр в Петербурге снова перенес спектакли с Козловским
Малый драматический театр - Театр Европы в Санкт-Петербурге снова объявил о переносе спектаклей «Коварство и любовь» с участием Данилы Козловского, намеченных на 22 и 23 апреля, пишет ТАСС.
Ранее депутаты Госдумы обратились в Минкульт с просьбой оказать содействие в отмене спектаклей с участием актёра Данилы Козловского, передает «Радиоточка НСН».
После этого Козловского начали отменять. Стало известно, что он больше не выйдет на сцену МХТ Чехова в спектакле «Поколение Маугли», где последний раз играл на днях. Его заменит Тимур Родригез.
С начала спецоперации Козловский продолжал сниматься, ходить на премьеры и быть желанным гостем везде. А прокололся Данила на фотографиях с дочерью, которую полетел навестить в Америку. Публика решила, что актер решил эмигрировать. Позже пресс-секретарь и брат Данилы Козловского Егор Козловский заявил, что актер никуда не уезжал и последние годы находился в России.
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