Малый драматический театр в Петербурге снова перенес спектакли с Козловским

Ранее депутаты Госдумы обратились в Минкульт с просьбой оказать содействие в отмене спектаклей с участием актёра Данилы Козловского, передает «Радиоточка НСН».

После этого Козловского начали отменять. Стало известно, что он больше не выйдет на сцену МХТ Чехова в спектакле «Поколение Маугли», где последний раз играл на днях. Его заменит Тимур Родригез.



С начала спецоперации Козловский продолжал сниматься, ходить на премьеры и быть желанным гостем везде. А прокололся Данила на фотографиях с дочерью, которую полетел навестить в Америку. Публика решила, что актер решил эмигрировать. Позже пресс-секретарь и брат Данилы Козловского Егор Козловский заявил, что актер никуда не уезжал и последние годы находился в России.