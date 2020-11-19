Вопрос выживания. Пригожин раскритиковал новое «Евровидение»
Продюсер рассказал в эфире НСН, почему людей не волнует изменение формата песенного конкурса.
Организаторы конкурса "Евровидение-2021" попросили артистов записать выступления на случай, если они не смогут принять участие вживую. Отмечается, что резервная копия сможет гарантировать участие в конкурсе. При этом запись не должна нигде публиковаться до мая 2021 года, когда пройдет конкурс.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что сейчас не время думать о "Евровидении", так как люди заняты решением насущных проблем.
«Как мы заметили, творческие люди стали в какой-то момент не нужны, потому что все заняты проблемами выживания. Поэтому я не думаю, что кого-то будут волновать правила сегодняшнего "Евровидения". Все будет понятно в моменте, когда закончится пандемия. До окончания кризиса, думаю, мало кого волнует, как будет выглядеть конкурс», - сказал он.
Вместе с тем продюсер раскритиковал возможный онлайн-формат конкурса.
«Онлайн-жизнь хороша, но спустя какое-то время люди этого наедятся. Поэтому я за живое общение и считаю, что "Евровидение" не имеет никакой целесообразности, если там нет живых эмоций. Эмоции - это всё. Без них конкурс никому не нужен. Кроме того, организаторы просто задумываются о таком формате, но не факт, что так и будет», - отметил Пригожин.
Ранее продюсер заявил, что многие артисты в период пандемии бедствуют и нуждаются в поддержки государства. Его слова высмеял музыкант Сергей Шнуров. Вскоре лидера группы «Ленинград» поддержала партия «Коммунисты России», которая отправила звездам шоу-бизнеса «Доширак» в качестве гуманитарной помощи.
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