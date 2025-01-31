Эксперт: Реконструкция Большого Московского цирка привлечет туристов в столицу

Определилась концепция реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вытянутый вспомогательный корпус и центральное здание в виде шатра соединят переходом. Суммарная площадь здания составит более 80 тысяч «квадратов», а вместимость зрительного зала вырастет с 3 000 до 5 000 мест. После реконструкции строение гармонично впишется в существующую застройку.

Градоначальник отметил, что концепцию реконструкции цирка начали разрабатывать в сентябре 2024 года. Победил проект, который позволил создать в городе цирк мирового уровня и уникальное общественное пространство с зонами для семейного отдыха и проведения выставок.

По словам независимого экономиста Андрея Бархоты, реконструкция цирка на проспекте Вернадского важно для развития культурной жизни Москвы, в частности, для поддержания турпотока. Он напомнил, что цирк знаменит выдающимися артистами и уникальными концертными программами, при этом новые программы требуют расширения ресурсного потенциала и функционального пространства. Бархота заверил, что после реконструкции цирк впечатлит и тех, кто уже неоднократно бывал в его стенах, и новых зрителей, а сам Большой Московский государственный цирк встанет в один ряд с ведущими цирками мира.

В свою очередь директор оператора конкурса, Института Генплана города Москвы, Татьяна Гук отметила, что в очередной раз была доказана эффективность конкурсов, поскольку Москва получила целую палитру уникальных и соответствующих заявленным техническим характеристикам архитектурных концепций в сжатые сроки.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве объектов культуры, спорта и другой социальной инфраструктуры в ВАО Москвы.

«В обеспечении горожан социально значимыми объектами рядом с домом активно участвуют как столица, так и инвесторы. Всего с 2020 года на востоке города возвели и реконструировали 37 социальных объектов: образования, спорта, здравоохранения и культуры. При этом инвесторы вложились в обновление и строительство 23 зданий. Развитие социальной инфраструктуры в Восточном административном округе продолжается – сейчас здесь строят еще 12 различных объектов», — отметил вице-мэр.

