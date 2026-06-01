Считают всё: Москвичам одобряют семейную ипотеку при зарплате от 280 тысяч
Как минимум 50% дохода у заемщика должно оставаться на жизнь, плюс банки учитывают расходы на детей, заявил НСН Дмитрий Ракута.
В Москве банки одобряют семейную ипотеку, если заемщик зарабатывает минимум 280 тысяч рублей в месяц, заявил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку. Теперь одобряют на треть меньше: клиенты запрашивают в среднем 6,1 млн, а согласовывают им лишь 4,1 млн рублей. Этот разрыв увеличился за последний квартал, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. На практике это означает, что уже в процессе одобрения кредита россиянам приходится искать новое, более дешевое, жилье или же другие источники получения денег. Ракута рассказал, кому одобряют заявки.
«У нас есть сумма в шесть миллионов, если это семейная ипотека в регионах, или 12 миллионов, если в Москве и Питере. Отталкиваясь от этого, банки «считают» минимальный доход клиента для одобрения. Для суммы в 12 миллионов, платеж составляет 72 тысячи рублей. При этом мы понимаем, что это семейная ипотека, значит, банки учитывают расходы на детей в таком случае – около 15-20 тысяч рублей. Минимум 100 тысяч рублей в таком случае нагрузка в месяц. Как минимум 50% у заемщика должно оставаться на жизнь. Если есть небольшие кредиты, кредитные карты на тысяч 50, мы получаем, что для семейной ипотеки в 6% человек должен зарабатывать примерно 280-300 рублей в месяц. Это минимум для банка, чтобы лояльно рассмотреть этого заемщика. В идеале, конечно, от 350 тысяч рублей в месяц, так как, если супруга, например, не работает, банк начнет сомневаться. Если говорим про рыночную ипотеку, конечно, там доход должен быть другой, ставка высокая, ежемесячный платеж сильно выше», - объяснил он.
Выдача льготной ипотеки в России сократилась более чем на 50% из-за новых условий, под которые очень сложно подойти, сказала в эфире НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Никитин: Дефицита авиационного керосина в России нет
- Считают всё: Москвичам одобряют семейную ипотеку при зарплате от 280 тысяч
- Путин поручил обеспечить бесперебойную работу сервисов в период ограничения интернета
- Будем пролетать: Отказ Сербии от безвиза с Россией не ударит по туристам
- Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 50
- Хакер взломал президентский аккаунт Обамы в соцсети
- «Маленький принц» и Штраус: Какие пластинки слушали в детстве Мазаев и Шклярский
- Путин поздравил Пашиняна с днем рождения
- Провокации или «шутки»: Зачем Запад готовится к войне с Россией и Белоруссией
- Кабмин ввел временный запрет на экспорт авиакеросина