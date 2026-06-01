В Москве банки одобряют семейную ипотеку, если заемщик зарабатывает минимум 280 тысяч рублей в месяц, заявил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку. Теперь одобряют на треть меньше: клиенты запрашивают в среднем 6,1 млн, а согласовывают им лишь 4,1 млн рублей. Этот разрыв увеличился за последний квартал, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. На практике это означает, что уже в процессе одобрения кредита россиянам приходится искать новое, более дешевое, жилье или же другие источники получения денег. Ракута рассказал, кому одобряют заявки.