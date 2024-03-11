«Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар»

Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.

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Он завоевал «Оскар». Награду в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» завоевал 11-минутный мультфильм Дейва Маллинса «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».

Ранее стало известно, что на премии «Оскар» в 2026 году появится номинация за лучший кастинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/prayitno
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