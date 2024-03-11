«Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар»
11 марта 202403:02
Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.
Он завоевал «Оскар». Награду в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» завоевал 11-минутный мультфильм Дейва Маллинса «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».
Ранее стало известно, что на премии «Оскар» в 2026 году появится номинация за лучший кастинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru