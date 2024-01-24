Райан Гослинг разочарован тем, что Марго Робби осталась без номинации на «Оскар»

По данным СМИ, Гослинг польщен номинацией на лучшую мужскую роль второго плана в картине. Однако он разочарован тем, что Американская академия кинематографических искусств и наук не оценила вклад его коллег.

«Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби», — следует из официального заявления актера.

По его словам, именно Гервиг и Робби больше других вложились в проект. Поэтому их следовало отметить, наряду с другими достойными номинантами.

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Картина «Барби» Греты Гервиг отмечена в номинации «Лучший фильм». Райан Гослинг, сыгравший Кена, претендует на статуэтку в категории «Лучший актер второго плана», а актриса Америка Феррера получила номинацию «Лучшая актриса второго плана», напоминает «Радиоточка НСН».

