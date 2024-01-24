Райан Гослинг разочарован тем, что Марго Робби осталась без номинации на «Оскар»
Голливудский актер Райан Гослинг резко отреагировал на новость о том, что актрису Марго Робби и режиссера Грету Гервиг не номинировали на премию «Оскар» за работу над фильмом «Барби». Его слова приводит издание Daily Mail.
По данным СМИ, Гослинг польщен номинацией на лучшую мужскую роль второго плана в картине. Однако он разочарован тем, что Американская академия кинематографических искусств и наук не оценила вклад его коллег.
«Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби», — следует из официального заявления актера.
По его словам, именно Гервиг и Робби больше других вложились в проект. Поэтому их следовало отметить, наряду с другими достойными номинантами.
Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Картина «Барби» Греты Гервиг отмечена в номинации «Лучший фильм». Райан Гослинг, сыгравший Кена, претендует на статуэтку в категории «Лучший актер второго плана», а актриса Америка Феррера получила номинацию «Лучшая актриса второго плана», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин: Семейная ипотека будет продлена
- Премьер-министр Словакии Фицо прибыл на Украину
- В Netflix проанонсировали выход второго сезона «Игры в кальмара»
- Турпоток из России на Кипр вырос за год на 45%
- Минобороны: В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными ВСУ
- СМИ: В Белгородской области упал военно-транспортный самолет
- В Казахстане предложили запретить ввоз и продажу вейпов
- ЦИК направил приглашения на выборы президента РФ в 95 стран
- Мэрия Кишинева подала иск более чем на 500 млн леев к правительству Молдавии
- Райан Гослинг разочарован тем, что Марго Робби осталась без номинации на «Оскар»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru