Максим Галкин ответил на критику за оскорбления в адрес России

Телеведущий и шоумен Максим Галкин в своих соцсетях заявил, что никогда не обливал грязью Россию.

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По его словам, в этом его пытаются обвинить различные СМИ, которые делают свои выводы на основании отдельных моментов его выступлений.

«Отдельные СМИ, рассматривая кусочки моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот, запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую Россию!» – подчеркнул он.

Галкин добавил, что имеет полное право пародировать политиков и высмеивать «коррумпированных чиновников», и продолжит это делать.

Ранее итальянские журналисты назвали Галкина борцом за справедливость и самым «нелюбимым комиком Кремля», который никогда не боялся «говорить то, что думает», сообщают «Невские новости».

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ФОТО: скриншот youtube.com
ТЕГИ:КультураРоссияШоу-бизнесМаксим Галкин
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