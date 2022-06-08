Максим Галкин ответил на критику за оскорбления в адрес России

По его словам, в этом его пытаются обвинить различные СМИ, которые делают свои выводы на основании отдельных моментов его выступлений.

«Отдельные СМИ, рассматривая кусочки моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот, запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую Россию!» – подчеркнул он.

Галкин добавил, что имеет полное право пародировать политиков и высмеивать «коррумпированных чиновников», и продолжит это делать.

Ранее итальянские журналисты назвали Галкина борцом за справедливость и самым «нелюбимым комиком Кремля», который никогда не боялся «говорить то, что думает», сообщают «Невские новости».