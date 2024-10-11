Макрон выступил против переезда сериала «Эмили в Париже» в Рим
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против того, чтобы действия очередного сезона сериала «Эмили в Париже» происходили Италии.
Как пишет Variety, в финальной серии четвертого сезона главную героиню американо-французского шоу от Netflix пригласили на работу в Рим.
В интервью изданию Макрон заявил, что попросит авторов оставить Эмили в столице Франции.
«Мы будем бороться изо всех сил... «Эмили в Париже» в Риме не имеет смысла», — заключил французский лидер.
Ранее актриса Раиса Рязанова, которая сыграла роль Антонины Буяновой в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», выступила против создания сериала по мотивам оскароносной картины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru