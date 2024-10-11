Макрон выступил против переезда сериала «Эмили в Париже» в Рим

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против того, чтобы действия очередного сезона сериала «Эмили в Париже» происходили Италии.

Макрон отреагировал на слухи о том, что его жена родилась мужчиной

Как пишет Variety, в финальной серии четвертого сезона главную героиню американо-французского шоу от Netflix пригласили на работу в Рим.

В интервью изданию Макрон заявил, что попросит авторов оставить Эмили в столице Франции.

«Мы будем бороться изо всех сил... «Эмили в Париже» в Риме не имеет смысла», — заключил французский лидер.

Ранее актриса Раиса Рязанова, которая сыграла роль Антонины Буяновой в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», выступила против создания сериала по мотивам оскароносной картины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИталияФранцияСериалЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры