Маковецкий заразился коронавирусом

По его словам, актер чувствует себя нормально и находится на карантине дома. После того, как пропало обоняние, Маковецкий сделал тест на коронавирус, и он оказался положительным, передает РИА Новости.

Через несколько дней актеру предстоит повторный текст, по результатам которого он продолжит выходить на сцену, сообщает RT.

