Маковецкий заразился коронавирусом

Народный артист РФ Сергей Маковецкий заразился коронавирусом. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, в котором служит актер.

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По его словам, актер чувствует себя нормально и находится на карантине дома. После того, как пропало обоняние, Маковецкий сделал тест на коронавирус, и он оказался положительным, передает РИА Новости.

Через несколько дней актеру предстоит повторный текст, по результатам которого он продолжит выходить на сцену, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:КоронавирусАктеры
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