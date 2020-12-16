Маковецкий заразился коронавирусом
16 декабря 202011:01
Народный артист РФ Сергей Маковецкий заразился коронавирусом. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, в котором служит актер.
По его словам, актер чувствует себя нормально и находится на карантине дома. После того, как пропало обоняние, Маковецкий сделал тест на коронавирус, и он оказался положительным, передает РИА Новости.
Через несколько дней актеру предстоит повторный текст, по результатам которого он продолжит выходить на сцену, сообщает RT.
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16 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru