Маколей Калкин отказался от покупки особняка из фильма «Один дома»
Американский актёр Маколей Калкин в беседе с New York Post заявил, что хотел приобрести особняк из фильма «Один дома».
Дом, расположенный к северу от Чикаго, был выставлен на продажу в мае 2024 года за 5,25 млн долларов.
По словам Калкина, он хотел купить особняк «ради смеха», а затем превратить его в развлекательный центр, с возможностью, как главный герой комедии Кевин Макалистер, спускаться по лестнице на санках.
«В итоге отказался от идеи... У меня дети. Я занят, ребята», — заключил 44-летний артист.
Ранее Калкин получил звезду на голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Свою речь он завершил фразой из ленты «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»: «Счастливого Рождества, грязные животные!».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru