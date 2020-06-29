Греф прокомментировал ненависть к нему Никиты Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал свое заочное «противостояние» с режиссером Никитой Михалковым. Последний ранее неоднократно резко высказывался в адрес банкира.
К примеру, в одной из передач «Бесогон ТВ» Михалков заявил, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население Зели. При этом он привел цитату Грефа об образовании. Тогда глава Сбербанка заявил, что людьми будет тяжело управлять, если они осознают свое «я».
Как попоминают «Дни.ру», впоследствии скандальный выпуск «Бесогона» был снят с ТВ-эфира.
«Михалков очень некорректно использовал мою цитату. Я не должен оправдываться», - заявил Греф в интервью ТАСС. Банкир добавил, что с Михалковым имел бы смысл говорить после того, как он сделает для образования в стране столько же, сколько он или команда Сбербанка.
В то же время Греф не смог объяснить, с чем связано такое неприятие Михалкова к его персоне, сообщает Ura.ru.
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