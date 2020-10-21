Белорус наполовину. Макаревич о протестах в Белоруссии и войне на Украине

Вместе с тем Макаревич объяснил, почему выступать на Украину во время горячей фазы конфликта в Донбассе.

«У меня там много друзей. Я хотел увидеть, как там на самом деле, и увидел. Я поговорил с людьми, которые там живут, этого было достаточно. За это мне настучали по голове: оказывается, так делать нельзя, и надо слушать, что говорят в медиа. Я это очень не люблю», - признался музыкант.

Макаревич также рассказал о своей позиции по протестам в Белоруссии.

«А за Белоруссию я горд и рад, что они выбрали правильную форму протеста – мирную и спокойную. Я верю в то, что они добьются своего. Тем не менее, это их личное дело. У меня хоть половина крови белорусской, я гражданин России», - объяснил он.

Протесты в Белоруссии с требованием к президенту Александру Лукашенко уйти в отставку начались после выборов главы государства 9 августа. По мнению оппозиции, победителем на них стала Светлана Тихановская.

