Белорус наполовину. Макаревич о протестах в Белоруссии и войне на Украине
Лидер "Машины времени" рассказал в эксклюзивном интервью НСН, почему не хочет ехать в горячие точки, но посетил Украину в 2014 году.
Многолетний конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили о тысячах погибших, в том числе среди мирных жителей. Объявленное с 10 октября перемирие не соблюдается.
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич заявил в эксклюзивном интервью НСН, что не собирается ехать с концертом в воюющий Нагорный Карабах или протестующую Белоруссию.
«Я не военный корреспондент, и у меня нет задачи посетить все горячие точки планеты. В Карабахе у меня нет ни одного знакомого», - сказал он.
Вместе с тем Макаревич объяснил, почему выступать на Украину во время горячей фазы конфликта в Донбассе.
«У меня там много друзей. Я хотел увидеть, как там на самом деле, и увидел. Я поговорил с людьми, которые там живут, этого было достаточно. За это мне настучали по голове: оказывается, так делать нельзя, и надо слушать, что говорят в медиа. Я это очень не люблю», - признался музыкант.
Макаревич также рассказал о своей позиции по протестам в Белоруссии.
«А за Белоруссию я горд и рад, что они выбрали правильную форму протеста – мирную и спокойную. Я верю в то, что они добьются своего. Тем не менее, это их личное дело. У меня хоть половина крови белорусской, я гражданин России», - объяснил он.
Протесты в Белоруссии с требованием к президенту Александру Лукашенко уйти в отставку начались после выборов главы государства 9 августа. По мнению оппозиции, победителем на них стала Светлана Тихановская.
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