Чичерина попала под обстрел в Карабахе
Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила Газета.ru.
Певице удалось связаться с друзьями по телефону. Она сообщила, что вместе с мужем сейчас попала под обстрел на пути к Степанакерту. Сейчас они прячутся в укрытии в 20 километрах от столицы Карабаха.
Чичерина прибыла в Нагорный Карабах 2 октября. К линии соприкосновения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе она отправилась после визита в Ереван. В Instagram певицы есть ее фотография в защитном снаряжении с эмблемой армии Армении.
Юлия Чичерина известна своей политической позицией, она неоднократно посещала горячие точки, в том числе Донбасс и Сирию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 412 / сут.
Умерли
21 077+186 / сут.
Выздоровели
970 тыс.+6 054 / сут.
- Омские врачи пожелали Навальному «оставаться человеком»
- Белоруссия ввела ответные санкции против ЕС
- Мясников ответил Навальному за врачей: «Хотели бы- ты бы сдох!»
- Вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в России
- Всё сказал: Песков отказался обсуждать планы Навального подать на него в суд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru