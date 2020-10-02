Чичерина попала под обстрел в Карабахе

Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила Газета.ru.

Певице удалось связаться с друзьями по телефону. Она сообщила, что вместе с мужем сейчас попала под обстрел на пути к Степанакерту. Сейчас они прячутся в укрытии в 20 километрах от столицы Карабаха.

Чичерина прибыла в Нагорный Карабах 2 октября. К линии соприкосновения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе она отправилась после визита в Ереван. В Instagram певицы есть ее фотография в защитном снаряжении с эмблемой армии Армении.

Юлия Чичерина известна своей политической позицией, она неоднократно посещала горячие точки, в том числе Донбасс и Сирию.

