Ле Пен получила право в 2027 году баллотироваться в президенты Франции

В частности, срок действия запрета для Ле Пен на участие в выборах был сокращён с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых - условно. При этом с 31 марта 2025 года политик уже отбыла 15 месяцев, а значит сможет баллотироваться в президенты в 2027 году.

Кроме того, Ле Пен приговорили к трём годам лишения свободы - два года условно и год с электронным браслетом. Также её оштрафовали на 100 тысяч евро.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил в поддержку Ле Пен, назвав ситуацию с ней «охотой на ведьм», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

