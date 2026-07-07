Ле Пен получила право в 2027 году баллотироваться в президенты Франции
Апелляционный суд Парижа смягчил приговор главе парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Об этом сообщает RT.
В частности, срок действия запрета для Ле Пен на участие в выборах был сокращён с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых - условно. При этом с 31 марта 2025 года политик уже отбыла 15 месяцев, а значит сможет баллотироваться в президенты в 2027 году.
Кроме того, Ле Пен приговорили к трём годам лишения свободы - два года условно и год с электронным браслетом. Также её оштрафовали на 100 тысяч евро.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил в поддержку Ле Пен, назвав ситуацию с ней «охотой на ведьм», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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