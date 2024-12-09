«Майор» ценнее: Юрий Быков о звании лучшего фильма за последние 10 лет

По его словам, за минувшие 10 лет в России сняли множество выдающихся фильмов.

«Для меня одна из главных мировых картин за последние 10 лет – «Пророк» Жака Одиара. Говоря о российских фильмах, хочу отметить, что за последнее десятилетие у нас вышло огромное количество интересных и выдающихся работ, которые я посмотрел с удовольствием. К любым подобным топам надо все-таки относиться с определенной долей дистанции, потому что все может поменяться - могут поменяться и вкус зрителя, и время», - отметил режиссер.

Быков также поделился переживаниями по поводу третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли.

«Съемочный период третьего сезона сериала «Метод» заканчивается через два дня. Посмотрим, что из этого получится, потому что это рискованная операция - перезагружать франшизу, у которой есть уже две больших части, снятые двумя разными режиссерами. Третий сезон «Метода» - коммерческая работа в силу понятных причин», - заключил Быков.

Ранее режиссер драмы «1993», один из сценаристов легендарного криминального телесериала «Бригада» Александр Велединский рассказал «Радиоточке НСН», что появившийся в кино тренд на 90-е годы связан с общей тоской по СССР и большей свободой творчества.

