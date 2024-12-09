«Майор» ценнее: Юрий Быков о звании лучшего фильма за последние 10 лет
К любым рейтингам фильмов надо относиться с долей дистанции, так как меняются время и вкусы зрителей, сказал НСН режиссер Юрий Быков.
Режиссер Юрий Быков в эфире НСН назвал криминальную драму «Пророк» Жака Одиара лучшим мировым фильмом, снятым за последнее десятилетие.
Киноканал «Русский бестселлер» ранее назвал драму Быкова «Дурак» лучшим российским фильмом, созданным за последние 10 лет. Второе место в рейтинге занимает мелодрама Бориса Хлебникова «Аритмия», на третьем - спортивная драма «Движение вверх» Антона Мегердичева. Быков рассказал, что считает криминальную драму «Майор» более ценным фильмом, чем «Дурак».
«Я не могу, наверное, рассуждать, какой из моих фильмов лучший или худший, поскольку я их создатель. Лично мне наиболее близок фильм «Майор». Картина «Дурак» чуть более зрительская и актуальная в силу состава сюжета, коллизий и так далее. «Майор» для меня является более ценной картиной. Поскольку мы практически одной и той же командой создавали и ту, и другую картину, это ни в коем случае не умаляет труда. Спасибо зрителям, спасибо судьбе. Очень здорово, что у меня могут быть немного другие ощущения от собственного творчества, нежели есть у зрителя», - сказал собеседник НСН.
По его словам, за минувшие 10 лет в России сняли множество выдающихся фильмов.
«Для меня одна из главных мировых картин за последние 10 лет – «Пророк» Жака Одиара. Говоря о российских фильмах, хочу отметить, что за последнее десятилетие у нас вышло огромное количество интересных и выдающихся работ, которые я посмотрел с удовольствием. К любым подобным топам надо все-таки относиться с определенной долей дистанции, потому что все может поменяться - могут поменяться и вкус зрителя, и время», - отметил режиссер.
Быков также поделился переживаниями по поводу третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли.
«Съемочный период третьего сезона сериала «Метод» заканчивается через два дня. Посмотрим, что из этого получится, потому что это рискованная операция - перезагружать франшизу, у которой есть уже две больших части, снятые двумя разными режиссерами. Третий сезон «Метода» - коммерческая работа в силу понятных причин», - заключил Быков.
Ранее режиссер драмы «1993», один из сценаристов легендарного криминального телесериала «Бригада» Александр Велединский рассказал «Радиоточке НСН», что появившийся в кино тренд на 90-е годы связан с общей тоской по СССР и большей свободой творчества.
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