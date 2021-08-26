«Thriller» Майкла Джексона стал платиновым в 34 раз
Альбом Майкла Джексона «Thriller» получил 34-кратный платиновый статус. Только в США было продано 34 миллиона копий пластинки 1982 года. Сообщает Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии (RIAA).
Шестой студийный альбом артиста стал вторым самым продаваемым альбомом в истории Америка. На первом месте остается альбом The Eagles «Their Greatest Hits (1971–1975)» с 38 миллионами проданных копий.
Бриллиантовый альбом Джексона «Bad» (1987) также получил еще один сертификат RIAA, повысив его с 10-кратной платины до 11-кратной. А релиз «Number Ones» теперь имеет 5-кратный платиновый сертификат.
В июне 2021 года песня Майкла Джексона «Billie Jean» превысила 1 миллиард просмотров на YouTube, что позволило королю поп-музыки войти в неофициальный Billion Views Club.
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