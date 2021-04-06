Майкл Джексон переодевался в бездомного, чтобы сходить за пластинками

Братья Майкла Джексона и бывшие участники коллектива The Jackson 5 откровенно рассказали о привычках своего знаменитого брата. По их словам, Майкл любил выступать, мог часами оттачивать свое мастерство танцора, любил петь. Но бешеная популярность ему не нравилась. Находясь на пике своей карьеры, как рассказали братья Джексона изданию The Guardian, ему приходилось придумывать себе маскировку, чтобы его не узнали на улицах.

«Он закрылся от мира, ему было очень тяжело. Стоило Майклу выйти на улицу, как люди бросали свои занятия и бросались к нему», - рассказал Марлон Джексон.

Тогда Майкл придумал себе маскировку, он даже переодевался в бездомного, чтобы никто его не остановил и не узнал его.

«Однажды я увидел его в магазине пластинок. Его одежа была грязной, футболка разорвана, а он покупал отличные и дорогие пластинки!» - продолжил Марлон,

«Что ты делаешь? Тебя выдает еще и обувь! Ты в тех же мокасинах, что был на сцене!» - добавил он.

Как отмечает издание, братья Джексона отказались отвечать на вопросы о суде и обвинениях в адрес Майкла, сославшись на то, что не могут разглашать эту информацию. Однако они выразили уверенность, что его наследие – это музыка и ее люди не забудут, потому что Майкл Джексон был настоящей легендой еще при жизни.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года от передозировки сильнодействующего анестетика пропофола, который ввел ему личный врач Конрад Мюррей. В 2011 году его действия суд квалифицировал как непредумышленное убийство и приговорил к четырем годам лишения свободы. Мюррей был освобожден досрочно спустя два года, в том числе за примерное поведение.

