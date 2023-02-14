Мадянов покинул Театр Маяковского после 20 лет работы
Заслуженный артист России 60-летний Роман Мадянов, известный российскому зрителю по фильмам и сериалам «Штрафбат», «Левиафан», «Поддубный», «Домашний арест» и «12», покинул Театр Маяковского после 20 лет сотрудничества. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».
Мадянов заявил, что не может назвать точные причины ухода, однако предположил, что виной всему отсутствие перспектив для профессионального роста.
Артист отметил, что у него за плечами громадный опыт и работа с выдающимися мэтрами, однако он не желает оставаться в труппе театра, только чтобы дождаться получения очередного звания. В дальнейшем он планирует появляться в театральных постановках в качестве приглашенного актера или сниматься в кино.
Ранее Народного артиста России, актера Дмитрия Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени А.П. Чехова из-за антироссийской позиции. Об этом сообщило агентство НСН.
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