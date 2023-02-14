Мадянов покинул Театр Маяковского после 20 лет работы

Заслуженный артист России 60-летний Роман Мадянов, известный российскому зрителю по фильмам и сериалам «Штрафбат», «Левиафан», «Поддубный», «Домашний арест» и «12», покинул Театр Маяковского после 20 лет сотрудничества. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Режиссер «12 стульев» Зеленов рад увольнению актера Назарова

Мадянов заявил, что не может назвать точные причины ухода, однако предположил, что виной всему отсутствие перспектив для профессионального роста.

Артист отметил, что у него за плечами громадный опыт и работа с выдающимися мэтрами, однако он не желает оставаться в труппе театра, только чтобы дождаться получения очередного звания. В дальнейшем он планирует появляться в театральных постановках в качестве приглашенного актера или сниматься в кино.

Ранее Народного артиста России, актера Дмитрия Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени А.П. Чехова из-за антироссийской позиции. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УвольнениеАктерТеатры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры