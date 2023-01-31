Режиссер «12 стульев» Зеленов рад увольнению актера Назарова

Режиссер Петр Зеленов, который сейчас работает над ремейком фильма «12 стульев», порадовался увольнению актера Дмитрия Назарова.

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Назаров должен был сыграть в ремейке Кису Воробьянинова.

«Что было бы, если фильм мы успели бы снять: из-за Назарова прокатная судьба картины была бы печальной», - пояснил Зеленов КП.

Режиссер рассказал, что съемки фильма сейчас приостановлены. Теперь Зеленову нужно еще и искать актера на роль Воробьянинова. Он признался, что видит в этой роли Никиту Михалкова, но время упущено, а вот 10 лет назад Зеленов бы позвала мэтра на съемки.

Ранее худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил из театра Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву за то, что они критиковали российских военных, военную спецоперация. Чета снимала оскорбительные видеоролики, а также перепевали известные песни, меняя в них слова.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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