Режиссер «12 стульев» Зеленов рад увольнению актера Назарова
Режиссер Петр Зеленов, который сейчас работает над ремейком фильма «12 стульев», порадовался увольнению актера Дмитрия Назарова.
Назаров должен был сыграть в ремейке Кису Воробьянинова.
«Что было бы, если фильм мы успели бы снять: из-за Назарова прокатная судьба картины была бы печальной», - пояснил Зеленов КП.
Режиссер рассказал, что съемки фильма сейчас приостановлены. Теперь Зеленову нужно еще и искать актера на роль Воробьянинова. Он признался, что видит в этой роли Никиту Михалкова, но время упущено, а вот 10 лет назад Зеленов бы позвала мэтра на съемки.
Ранее худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил из театра Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву за то, что они критиковали российских военных, военную спецоперация. Чета снимала оскорбительные видеоролики, а также перепевали известные песни, меняя в них слова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Представители Киркорова опровергли новость о госпитализации отца поп-короля
- Путин хочет провести в 2023 году в РФ Всемирный фестиваль молодежи и студентов
- Украина получит от Франции ещё 12 гаубиц CAESAR
- Брянский губернатор сообщил об обстреле села Ломаковка
- Полиция Франции разгоняет протестующих против пенсионной реформы
- Газманов опроверг информацию о получении гранта на 17 млн рублей
- Режиссер «12 стульев» Зеленов рад увольнению актера Назарова
- В Иране вычислили производителя беспилотников, атаковавших объект в Исфахане
- WP: Глава военной разведки Украины признал наличие диверсантов в России и вербовку россиян
- Тело утонувшей в реке девочки найдено в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru