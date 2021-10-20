В Петербурге объявили о завершении десятилетней реставрации Казанского собора

Десятилетняя масштабная реставрация фасадов Казанского собора в Санкт-Петербурге завершается. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что леса с фасада архитектурного памятника будут сняты к 15 ноября. Завершилась реконструкция лицевых стен и колоннады собора.

В период с 2015 по 2021 годы из городского бюджета был выделен 291 миллион рублей на реставрационные работы. До этого реставрация проводилась из федерального бюджета через минкульт РФ.

Ранее сообщалось, что собор Парижской Богоматери в Париже будет открыт после реставрации уже в 2024 году. Такое заявление сделал министр культуры Франции Розлин Башло.

