Лукьяненко: Экономика страдает, а мы всё празднуем

Сергей Лукьяненко : «Новость двоякая. С одной стороны, 31 декабря и так мало кто работал, а с другой стороны, у нас такие огромные новогодние каникулы в стране, что когда во всем мире узнают про эту продолжительность, просто поражаются. Может быть, 31 декабря, конечно, и нужно сделать выходным днем, но тогда, может, стоит немножко и зимние каникулы сократить. А то у нас и так экономика от коронавируса пострадала чудовищно, а мы все празднуем», — поделился он своим мнением с НСН.

