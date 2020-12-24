Лукьяненко: Экономика страдает, а мы всё празднуем
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Разработчики вакцин попали в список Forbes
Главы зарубежных фармацевтических компаний, которые разработали вакцины от коронавируса, вошли в список миллиардеров Forbes.
Сергей Лукьяненко : «Удивляет только одно: они раньше в этом списке не были? Люди, к сожалению, болеют, лекарства дорогие. И, соответственно, те, кто их производит и продает, всегда будут в каких-то списках Forbes», — сказал в эфире НСН Сергей Лукьяненко.
Католическое Рождество впервые отметят в Вифлееме без паломников
Католическое Рождество впервые отметят в Вифлееме без паломников и иностранных туристов.
Сергей Лукьяненко : «Что поделать, перед коронавирусом равны все: как верующие, так и нет. Знаете, есть такая арабская пословица: "На Аллаха надейся, а верблюда привязывай". Можно ее немного переделать и сказать: "На Бога надейся, а дистанцию соблюдай и маску носи"», — отметил он в беседе с НСН.
Власти нескольких регионов объявили выходным 31 декабря
Российские регионы один за другим объявляют выходным 31 декабря после вчерашней рекомендации президента. В их числе Чукотка, Красноярский и Хабаровский края, Тверская область, Подмосковье и другие.
Сергей Лукьяненко : «Новость двоякая. С одной стороны, 31 декабря и так мало кто работал, а с другой стороны, у нас такие огромные новогодние каникулы в стране, что когда во всем мире узнают про эту продолжительность, просто поражаются. Может быть, 31 декабря, конечно, и нужно сделать выходным днем, но тогда, может, стоит немножко и зимние каникулы сократить. А то у нас и так экономика от коронавируса пострадала чудовищно, а мы все празднуем», — поделился он своим мнением с НСН.
Банки внедрят роботов-психологов
Банки внедрят роботов-психологов со следующего года. Они будут считывать эмоции клиентов, как во время телефонного разговора, так и при личном посещении офиса. Алгоритмы будут давать подсказки операторам, чтобы те могли добиться большего расположения клиента.
Сергей Лукьяненко : «Я хоть и фантаст, хоть и всецело за научный и технический прогресс, но эта новость меня совершенно не радует. Потому что, по сути, будут использоваться достижения науки и техники, ради того, что "обтрясти" клиентуру», — прокомментировал он в беседе с НСН.
Минкульт хочет учредить звание «Заслуженный писатель»
Министерство культуры хочет учредить в России звание «Заслуженный писатель».
Сергей Лукьяненко : «У нас есть заслуженные врачи, музыканты, а труд писателя как-то всегда оставался не отмеченным государственными наградами. Хотелось бы, конечно, чтобы к писателям относились хотя бы точно так же, как к эстрадным певцам, получающим те или иные награды», — подытожил в разговоре с НСН Сергей Лукьяненко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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