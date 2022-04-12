Лукьяненко объяснил, почему пришлось отложить издание книги «Вечный дозор»

По словам фантаста, «обрушились две западные экранизации из трёх планируемых, с конкретными планами, с уже готовыми материалами».

Автор «Ночного дозора» и «Дневного дозора» добавил, что из-за «всем известных событий» пришлось отложить выход новой книги «Вечный дозор», так как её теперь необходимо переписывать.

Ранее Лукьяненко заявил, что книга «Вечный дозор», которая станет последней из цикла «Дозоры», планируется выпустить в мае 2022 года, сообщает RT.