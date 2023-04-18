Чешская группа Vesna может выступить на «Евровидении» без россиянки

Выступление чешской группы Vesna, в составе которой есть россиянка Олеся Очеповская, может выступить в неполном составе на «Евровидении».

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Чешский коллектив уже выступал без Очеповской в Великобритании, где пройдет музыкальный конкурс. Артистка написала в своих соцсетях, что ей не выдали британскую визу.

«Когда ты не получил визу, и вместо того, чтобы осматривать Лондон, учишь детей. Скучаю по вам, Vesna», - написала она.

Олеся Очеповская родилась в России, долгое время живет в Чехии.

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ФОТО: соцсети Олеси Чеповской
ТЕГИ:МузыкаЕвровидение

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