Люк Бессон снимет фильм по мотивам культового романа Брэма Стокера «Дракула»

Французский режиссер и кинопродюсер Люк Бессон снимет фильм по мотивам культового романа «Дракула» писателя Брэма Стокера, передает Deadline.

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Отмечается, что роль юриста Джонатана Харкера, который попадает в замок графа Дракулы, сыграет 34-летний Калеб Лэндри Джонс.

Источники издания сообщают, что Бессон экранизирует роман с упором на историю любви Дракулы. Съемки, предположительно, начнутся в 2024 году.

Ранее руководитель российского общества «Знание» Максим Древаль заявил, что одним из звездных гостей Всемирного фестиваля молодёжи в России станет Люк Бессон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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