Суд изменил статус Люку Бессону в деле об изнасиловании
Суд во Франции не будет предъявлять обвинения в изнасиловании режиссеру Люку Бессону. По окончании закрытого судебного заседания ему был присвоен статус «ассистированного свидетеля» (во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым), сообщает портал Deadline.
Адвокат режиссера Майкл Камп заявил, что Бессон сотрудничает с властями, он отрицает все обвинения, выдвинутые против него, и надеется восстановить репутацию.
В мае 2018 года иск в суд подала 27-летняя актриса Санд Ван Рой. По ее версии, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. После расследования прокуратура иск женщины отклонила, уголовная полиция также не смогла подтвердить акт изнасилования. Однако в октябре прошлого года следствие возобновило дело против 61-летнего Люка Бессона.
В прошлом году Люка Бессона оштрафовали на 10 тысяч евро за увольнение в 2018 году собственной помощницы, сообщает телеканал «360».
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