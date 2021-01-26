Суд изменил статус Люку Бессону в деле об изнасиловании

Суд во Франции не будет предъявлять обвинения в изнасиловании режиссеру Люку Бессону. По окончании закрытого судебного заседания ему был присвоен статус «ассистированного свидетеля» (во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым), сообщает портал Deadline.

Адвокат режиссера Майкл Камп заявил, что Бессон сотрудничает с властями, он отрицает все обвинения, выдвинутые против него, и надеется восстановить репутацию.

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В мае 2018 года иск в суд подала 27-летняя актриса Санд Ван Рой. По ее версии, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. После расследования прокуратура иск женщины отклонила, уголовная полиция также не смогла подтвердить акт изнасилования. Однако в октябре прошлого года следствие возобновило дело против 61-летнего Люка Бессона.

В прошлом году Люка Бессона оштрафовали на 10 тысяч евро за увольнение в 2018 году собственной помощницы, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КинорежиссёрФранция
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