Суд изменил статус Люку Бессону в деле об изнасиловании

Суд во Франции не будет предъявлять обвинения в изнасиловании режиссеру Люку Бессону. По окончании закрытого судебного заседания ему был присвоен статус «ассистированного свидетеля» (во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым), сообщает портал Deadline.

Адвокат режиссера Майкл Камп заявил, что Бессон сотрудничает с властями, он отрицает все обвинения, выдвинутые против него, и надеется восстановить репутацию.