«Люди злые, им нужно выплеснуть агрессию»: Mia Boyka о скандале с девочкой-квадробером

Говоря о критике со стороны защищающих девочку-квадробера (тренд на подражание животным) людей, певица Mia Boyka (Мария Бойко) назвала их злыми и нуждающимися в выплексе агрессии. Об этом артистка сказала в интервью радиостанции Like FM.

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В первый день нового учебного года в соцсетях начали активно обсуждать инцидент на концерте Mia Boyka, когда артистка сначала позвала на сцену потерявшуюся девочку в маске котика, а потом раскритиковала ее увлечение квадробингом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала произошедшее «буллингом», возмутившись, что «какая-то блогерша унижает маленького ребенка» чуть ли не до слез.

«Своим присутствием я помогаю тем людям выливать агрессию. Человек должен куда‑то выливать то, что у него внутри. Если человек не выливает эмоции, зачастую жизнь кончают самоубийством, потому что им нужно вылить свои эмоции куда‑то», - сказала Бойко.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая осудила певицу Mia Boyka, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
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