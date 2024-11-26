«Люблю попить их крови!»: Стоянов о роли в сериале «Мамонты» и мести мошенникам

«Этот сериал создавался в любви очень профессиональной съемочной группой. Эта история просто очень ко времени - о пожилом человеке, которого обманули телефонные мошенники. Он потерял практически все и решил найти этих мошенников не только для того, чтобы вернуть свои деньги, но и чтобы этого больше не случалось. Потому что, как правило, на удочку мошенников попадаются самые незащищенные. И с этим примириться нельзя. Поэтому сериал называется «Мамонты», поскольку таких людей, как мой персонаж, называют мамонтами в том числе сами мошенники. Прежде всего меня зацепил сценарий, потому что он был великолепный, я читал, забывая о том, что я артист, и читал просто хорошую литературу», - рассказал он.

По словам Стоянова, ему самому не раз звонили мошенники, однако на их удочку он никогда не попадался, а наоборот, даже сам старался им досадить.