«Люблю попить их крови!»: Стоянов о роли в сериале «Мамонты» и мести мошенникам
Актер Юрий Стоянов в беседе с НСН отметил, что был восхищен сценарием сериала «Мамонты», где исполнил главную роль и рассказал, как мстит телефонным мошенникам за всех обманутых пенсионеров.
Народный артист России Юрий Стоянов в беседе с НСН заявил, что он очень продвинутый человек в плане гаджетов и хоть ему самому много раз звонили телефонные мошенники, он никогда не становился их жертвой.
В Сети появился трейлер комедийного, но и драматического сериала «Мамонты» о телефонных мошенниках. Главную роль — наивного пенсионера, обманутого телефонными мошенниками на крупную сумму, сыграл Юрий Стоянов, роль его дочери исполнила Марьяна Спивак, а внучки — Лиза Ищенко. В центре сюжета — попытки несчастного пенсионера восстановить справедливость и наказать злодея. Премьера состоится 9 декабря. Стоянов отметил, что был в восторге, читая сюжет сценария.
«Этот сериал создавался в любви очень профессиональной съемочной группой. Эта история просто очень ко времени - о пожилом человеке, которого обманули телефонные мошенники. Он потерял практически все и решил найти этих мошенников не только для того, чтобы вернуть свои деньги, но и чтобы этого больше не случалось. Потому что, как правило, на удочку мошенников попадаются самые незащищенные. И с этим примириться нельзя. Поэтому сериал называется «Мамонты», поскольку таких людей, как мой персонаж, называют мамонтами в том числе сами мошенники. Прежде всего меня зацепил сценарий, потому что он был великолепный, я читал, забывая о том, что я артист, и читал просто хорошую литературу», - рассказал он.
По словам Стоянова, ему самому не раз звонили мошенники, однако на их удочку он никогда не попадался, а наоборот, даже сам старался им досадить.
«В плане пользования гаджетами я человек очень продвинутый. Это то, что отличает меня от моего героя. Мой герой до того, как с ним случилась беда, кроме кнопочного телефона ничем пользоваться не умел. Мне лично мошенники звонили много раз, но жертвой я их никогда не становился. Я люблю с ними поговорить иногда, но просто для того, чтобы попить у них крови, хоть немножко этой крови вернуть, которую они выпили у людей. Пенсионерам я дам очень радикальный совет - никогда не отвечать ни на один незнакомый номер. Мы дошли до той черты, когда нужны радикальные меры в борьбе с мошенниками. Ну а последние события говорят о том, что и продвинутые люди могут стать их жертвой. Оставлять стариков без гробовых денег - я не знаю, какой срок за это нужно давать», - подытожил актер.
Ранее стало известно, что правоохранители задержали еще одного подозреваемого в афере с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной. Мошенники развели известную певицу традиционным способом, по телефону, в результате чего она лишилась квартиры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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