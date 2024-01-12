«Дожаренная версия!»: Сценарист «Слова пацана» о показе сериала на НТВ

Андрей Золотарев в эфире НСН назвал «сырым мясом» слитую в интернет альтернативную концовку сериала, заверив, что специально для телевидения ничего доснимать не будут.

Авторы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будут что-либо доснимать или переснимать перед его показом на телеканале НТВ, сообщил в интервью НСН сценарист этой картины Андрей Золотарев.

Телеканал НТВ ранее анонсировал премьеры первого полугодия 2024 года. В их числе сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», ставший одной из самых обсуждаемых тем в конце 2023 года.

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«Мы не планируем ничего доснимать, это история в законченном виде. Совершенно точно будет показана официальная версия, потому что она единственная. Существует одна версия монтажа, режиссерская, а есть украденная с рабочего стола, недожаренная, сырое мясо. Вот такие две версии существуют. Естественно, мы будем показывать то, что "дожарили"», - сказал Золотарев.

Перед показом концовки сериала в интернет «слили» финальные серии «Слова пацана». При этом авторы фильма пересняли заключительную, восьмую серию. Как объяснял режиссер Жора Крыжовников, «в районе третьей серии мы поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе». Таким образом, у сериала получилось два финала – «слитый» и официальный.

Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сказала «Радиоточке НСН», что «в шоке» от планов показать сериал «Слово пацана» по телевидению.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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